Алексеева Панна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Панна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.?

Сын: Алексеев Владимир Семенович

Отец ребёнка: Алексеев Семен Евграфович

Рождение ребёнка
24.11.?

Дочь: Королькова Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Алексеев Семен Евграфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Зоя Семеновна

Отец ребёнка: Алексеев Семен Евграфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Семен Евграфович

Смерть
Неизвестно
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