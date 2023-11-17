Алексеева Панна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.03.?
Сын: Алексеев Владимир Семенович
Отец ребёнка: Алексеев Семен Евграфович
Рождение ребёнка
24.11.?
Дочь: Королькова Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Алексеев Семен Евграфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Зоя Семеновна
Отец ребёнка: Алексеев Семен Евграфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно