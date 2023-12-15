Герасимов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1834 ст.
Дата смерти14.06.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1834 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Трофимова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Герасимова Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Мария Трофимова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Герасимов Василий Александрович
Мать ребёнка: Мария Трофимова
Бракосочетание
28.04.1863 ст.
Рождение ребёнка
03.05.1866 ст.
Сын: Герасимов Константин Александрович
Мать ребёнка: Мясникова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1868 ст.
Сын: Герасимов Александр Александрович
Мать ребёнка: Мясникова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1875 ст.
Дочь: Герасимова Мария Александровна
Мать ребёнка: Мясникова Агрипина Ивановна
Смерть
14.06.1879 ст.
Рождение ребёнка
29.09.1879
Дочь: Герасимова Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Мясникова Агрипина Ивановна