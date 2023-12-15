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Герасимов Александр Васильевич

Место рождения

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

19.11.1834 ст.

Дата смерти

14.06.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1834 ст.

Отец: Герасимов Василий Васильевич

Мать: Герасимова Федора Ивановна

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Трофимова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Герасимова Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Мария Трофимова

Рождение ребёнка
1859

Сын: Герасимов Василий Александрович

Мать ребёнка: Мария Трофимова

Бракосочетание
28.04.1863 ст.

Жена: Мясникова Агрипина Ивановна

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1866 ст.

Сын: Герасимов Константин Александрович

Мать ребёнка: Мясникова Агрипина Ивановна

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1868 ст.

Сын: Герасимов Александр Александрович

Мать ребёнка: Мясникова Агрипина Ивановна

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1875 ст.

Дочь: Герасимова Мария Александровна

Мать ребёнка: Мясникова Агрипина Ивановна

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
14.06.1879 ст.
Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1879

Дочь: Герасимова Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Мясникова Агрипина Ивановна

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

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