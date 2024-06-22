Кузнецов Фёдор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Римма Фёдоровна

Мать ребёнка: Кузнецова (Тюрина) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Кузнецова (Тюрина) Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Тюрина) Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Тюрина) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
23.11.1941

Сын: Кузнецов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Кузнецова (Тюрина) Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно

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