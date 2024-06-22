Кузнецов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Римма Фёдоровна
Мать ребёнка: Кузнецова (Тюрина) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова (Тюрина) Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1941
Сын: Кузнецов Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Кузнецова (Тюрина) Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно