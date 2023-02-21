Оглоблина Васса Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Васса Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1868 ст.

Дочь: Оглоблина Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Оглоблин Фёдор Аввакумов

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Фёдор Аввакумов

Смерть
Неизвестно
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