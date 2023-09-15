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Стурцель Фридольф Павлович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Стурцель Павел Людвиг Фердинанд

Мать: Бёдекер Тереза София

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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