Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Стурцель Фридольф Павлович
Стурцель Фридольф Павлович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
1910
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Стурцель Павел Людвиг Фердинанд
Мать
Бёдекер Тереза София
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Стурцель Павел Людвиг Фердинанд
Мать:
Бёдекер Тереза София
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия