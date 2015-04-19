Перевышин Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеревышин Анатолий Павлович

Перевышин Анатолий Павлович

avatar

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

23.04.1939

Дата смерти

19.04.2015

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1939

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
19.04.2015
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Пороховское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close