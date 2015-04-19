Перевышин Анатолий Павлович
Место рождения
Дата рождения23.04.1939
Дата смерти19.04.2015
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1939
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
19.04.2015
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Пороховское кладбище