Лужнов Пётр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Котовское раньше было Кобыленка
Рождение ребёнка
29.02.1952
Мать ребёнка: Лужнова Валентина Васильевна
Серебряки, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лужнова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лужнова Валентина Васильевна
Смерть
1966
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область