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Лужнов Пётр Андреевич

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Место рождения

Котовское, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1952 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Котовское, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Село Котовское раньше было Кобыленка
Рождение ребёнка
29.02.1952

Сын: Лужнов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Лужнова Валентина Васильевна

Серебряки, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лужнова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лужнова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лужнова Валентина Васильевна

Смерть
1966
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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