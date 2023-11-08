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Алексей Павлов

Место рождения

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Павел Матвеев

Мать: Маланья Афанасьева

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букина Татьяна? Матрена Борисова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, рекрут с 1814
Место жительства
Неизвестно
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
15.07.1801

Жена: Букина Татьяна? Матрена Борисова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
В июле 15 числа той же деревни отрок крестьянский сын Алексей Павлов девкою деревни Ларинской господскою которой дано от господина вольное письмо Татьяной Борисовой
Рождение ребёнка
1803

Сын: БУКА Василий Алексеев

Мать ребёнка: Букина Татьяна? Матрена Борисова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Букина Татьяна? Матрена Борисова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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