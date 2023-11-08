Алексей Павлов
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Павел Матвеев
Мать: Маланья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, рекрут с 1814
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.07.1801
В июле 15 числа той же деревни отрок крестьянский сын Алексей Павлов девкою деревни Ларинской господскою которой дано от господина вольное письмо Татьяной Борисовой
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Букина Татьяна? Матрена Борисова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Букина Татьяна? Матрена Борисова
Смерть
Неизвестно