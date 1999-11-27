Санталов Вадим Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санталов Вадим Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1999

Отец: не указан

Мать: Королева Ольга Владимировна

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