Семенова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Семенов Степан Гаврилович
Отец ребёнка: Семенов Гаврила Петрович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Семенов Гаврила Петрович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Семенова Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Семенов Гаврила Петрович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Семенов Ананий Гаврилович
Отец ребёнка: Семенов Гаврила Петрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Семенова Парасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Семенов Гаврила Петрович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно