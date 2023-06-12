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Семенова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Семенов Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Семенов Гаврила Петрович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Семенов Семен Гаврилович

Отец ребёнка: Семенов Гаврила Петрович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Семенова Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Семенов Гаврила Петрович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Семенов Ананий Гаврилович

Отец ребёнка: Семенов Гаврила Петрович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Семенова Парасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Семенов Гаврила Петрович

Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Гаврила Петрович

Смерть
Неизвестно