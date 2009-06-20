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Кабанов Матвей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.2009

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.2009

Отец: Кабанов Борис Сергеевич

Мать: Суховеева Ирина Васильевна

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