Лосев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Лосев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Лосева Серафима Васильевна
Мать ребёнка: Неизвестно Екатерина Кузьминична
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Лосева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Неизвестно Екатерина Кузьминична
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Лосев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Неизвестно Екатерина Кузьминична
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Неизвестно Екатерина Кузьминична
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Лосева Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Лосева Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно