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Лосев Василий Иванович

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Лосев Иван Иванович

Мать: Неизвестно Татьяна Матвеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Лосева Серафима Васильевна

Мать ребёнка: Неизвестно Екатерина Кузьминична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Лосева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Неизвестно Екатерина Кузьминична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Лосев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Неизвестно Екатерина Кузьминична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Лосев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Неизвестно Екатерина Кузьминична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Лосева Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Лосева Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Екатерина Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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