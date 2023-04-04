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Пронюшкина (Пронюшкина) Матрена

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Место рождения

Клекотки, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Клекотки, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
22.01.1879

Муж: Пронюшкин Афанасий

Нагиши, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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