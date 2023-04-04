Пронюшкина (Пронюшкина) Матрена
Место рожденияКлекотки, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Клекотки, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
22.01.1879
Муж: Пронюшкин Афанасий
Нагиши, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно