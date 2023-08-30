Повшенюк Прокопий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1913
Дочь: Галяутдинова Матрена Прокопьевна
Мать ребёнка: Повшенюк Елена Харитоновна
Камень, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Повшенюк Харита Прокопьевна
Мать ребёнка: Елена Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Повшенюк Наталья Прокопьевна
Мать ребёнка: Елена Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно