Повшенюк Прокопий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повшенюк Прокопий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1913

Дочь: Галяутдинова Матрена Прокопьевна

Мать ребёнка: Повшенюк Елена Харитоновна

Камень, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Повшенюк Харита Прокопьевна

Мать ребёнка: Елена Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Повшенюк Наталья Прокопьевна

Мать ребёнка: Елена Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Повшенюк Елена Харитоновна

Смерть
Неизвестно
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