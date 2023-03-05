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Тесницкий Иван Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Тесницкий Максим Дмитриевич

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
1805

Сын: Тесницкий Наум Иванович

Мать ребёнка: Тесницкая Елена

Рождение ребёнка
1807

Сын: Тесницкий Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Тесницкая Елена

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Тесницкая Елена

Рождение ребёнка
1814

Сын: Тесницкий Самсон Иванович

Мать ребёнка: Тесницкая Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тесницкий Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Тесницкая Елена

Смерть
Неизвестно
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