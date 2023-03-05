Тесницкий Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Тесницкий Максим Дмитриевич
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Тесницкая Елена
Рождение ребёнка
1807
Сын: Тесницкий Евдоким Иванович
Мать ребёнка: Тесницкая Елена
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Тесницкая Елена
Рождение ребёнка
1814
Сын: Тесницкий Самсон Иванович
Мать ребёнка: Тесницкая Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тесницкий Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Тесницкая Елена
Смерть
Неизвестно