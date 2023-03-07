Кудрявцев Самсон Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Кудрявцев Федор (Фетка) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Кудрявцев Варлам Самсонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Кудрявцев Селиверст Самсонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1699
Сын: Кудрявцев Агафон Самсонов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678