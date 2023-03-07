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Кудрявцев Самсон Федоров

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Место рождения

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Кудрявцев Федор (Фетка) Иванов

Мать: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Кудрявцев Варлам Самсонов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Кудрявцев Федор Самсонов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Кудрявцев Исак Самсонов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Кудрявцев Селиверст Самсонов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Кудрявцев Агафон Самсонов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
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