Хазиева (Газизова) Хусна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1902
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Газизов Адгам
Мать: Минсылу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хазиев Ахмет
Отец ребёнка: Хазиев Насибулла Нургалиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Смерть
1982