Хазиева (Газизова) Хусна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазиева (Газизова) Хусна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1902

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Муж

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Газизов Адгам

Мать: Минсылу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хазиев Ахмет

Отец ребёнка: Хазиев Насибулла Нургалиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хазиев Насибулла Нургалиевич

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хазиев Насибулла Нургалиевич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хазиев Насибулла Нургалиевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хазиев Насибулла Нургалиевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хазиев Насибулла Нургалиевич

Смерть
1982

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