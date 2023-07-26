Рашкевич Николай Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рашкевич Николай Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1939

Дочь: Миронова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Рашкевич Раиса Сергеевна

Рождение ребёнка
31.07.1949

Сын: Лупашко Леонид

Мать ребёнка: Рашкевич Раиса Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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