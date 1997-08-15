(Савельева) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1914
Дата смерти15.08.1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1914
Отец: Савельев Георгий
Мать: Мотягина Александра
Бракосочетание
01.10.1936
Муж: Киселев Василий
Казахстан ВКО Зыряновский р-н с. Соловьево.
Рождение ребёнка
28.10.1938
Сын: Киселев Анатолий
Отец ребёнка: Киселев Василий
Зыряновск, 070000, Казахстан
Рождение ребёнка
05.08.1947
Сын: Киселев Владимир
Отец ребёнка: Киселев Василий
Зыряновск, 070000, Казахстан
Рождение ребёнка
14.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Василий
Зыряновск, 070000, Казахстан
Смерть
15.08.1997