(Савельева) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Савельева) Зоя

(Савельева) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1914

Дата смерти

15.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1914

Отец: Савельев Георгий

Мать: Мотягина Александра

Бракосочетание
01.10.1936

Муж: Киселев Василий

Казахстан ВКО Зыряновский р-н с. Соловьево.
Рождение ребёнка
28.10.1938

Сын: Киселев Анатолий

Отец ребёнка: Киселев Василий

Зыряновск, 070000, Казахстан
Рождение ребёнка
05.08.1947

Сын: Киселев Владимир

Отец ребёнка: Киселев Василий

Зыряновск, 070000, Казахстан
Рождение ребёнка
14.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Василий

Зыряновск, 070000, Казахстан
Смерть
15.08.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close