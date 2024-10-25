Халиков Галлям Халик улы
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Дворянский титул
Неизвестно
Исамат
Чирпак Галлям работал на спирт заводе разливал брагу
Рождение ребёнка
1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Халикова Гульниса Галлямовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Халикова Минниса Галлямовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно