Халиков Галлям Халик улы Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХаликов Галлям Халик улы

Халиков Галлям Халик улы

Место рождения

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1912 г.р.
1914 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Дворянский титул
Неизвестно
Исамат
Чирпак Галлям работал на спирт заводе разливал брагу
Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Халикова Гульниса Галлямовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Халикова Минниса Галлямовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.