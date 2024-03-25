Бородина Анна Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина Анна Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1932

Дочь: Бобровская Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Бородин Василий Анисимович

Рождение ребёнка
29.08.1935

Сын: Бородин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Бородин Василий Анисимович

Рождение ребёнка
13.12.1940

Сын: Бородин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Бородин Василий Анисимович

Змазнево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородин Василий Анисимович

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