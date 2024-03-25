Бородина Анна Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.1932
Дочь: Бобровская Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Бородин Василий Анисимович
Рождение ребёнка
29.08.1935
Сын: Бородин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Бородин Василий Анисимович
Рождение ребёнка
13.12.1940
Сын: Бородин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Бородин Василий Анисимович
Змазнево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бородин Василий Анисимович