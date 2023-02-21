Кошкина Евдокия Демидьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Демид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Кошкин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошкин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
15.05.1933
Сын: Кошкин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Кошкин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошкин Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно