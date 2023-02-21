Кошкина Евдокия Демидьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Евдокия Демидьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

1920 г.р.
Скрыто настройками приватности
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Демид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Кошкин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
15.05.1933

Сын: Кошкин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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