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Маслов Никанор Никитин

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.11.1889 ст.

Жена: Маслова Параскева Владимирова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.

Дочь: Мария Никанорова

Мать ребёнка: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.01.1893

Сын: Маслов Павел Никонорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
27.05.1898 ст.

Жена: Маслова Федосья Михайлова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.

Сын: Маслов Михаил Никонорович

Мать ребёнка: Маслова Федосья Михайлова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.11.1903 ст.

Дочь: Матрена Никанорова

Мать ребёнка: Маслова Федосья Михайлова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.07.1907

Сын: Маслов Константин Никонорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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