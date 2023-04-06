Маслов Никанор Никитин
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1889 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.
Дочь: Мария Никанорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1893
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
27.05.1898 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.
Сын: Маслов Михаил Никонорович
Мать ребёнка: Маслова Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
05.11.1903 ст.
Дочь: Матрена Никанорова
Мать ребёнка: Маслова Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
07.07.1907
Сын: Маслов Константин Никонорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно