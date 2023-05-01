Вострых Олеся Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострых Олеся Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2011 г.р.
2011 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.2011

Дочь: Оськина Анастасия Сегреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.05.2011

Дочь: Оськина Анастасия Сегреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фокин Александр Владимирович

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