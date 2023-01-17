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Мошенцев Максим Дементьевич

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Место рождения

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

06.08.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1833 ст.

Отец: Мошенцев Дементий Ильич

Мать: Мошенцева-Синельникова Пелагея (Маланья) Трофимова

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Фонд 637 опись 1 дело 1613. На стр. 370-об имеется запись: августа 6 числа села Синеньких у однодворца Дементия Ильина СИНЕЛЬНИКОВА и законной жены его Пелагеи(?) Трофимовой родился сын Максим. Крещен... Показать все
Призыв на военную службу
1851
Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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