(Красносельская) Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиДо 1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Красносельский Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов
Сын: Красносельский, ст. Павел Григорьев
Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов
Сын: Красносельский, ср. Павел Григорьев
Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов
Дочь: (Красносельская) Анна Григорьева
Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов
Сын: Красносельский Иван Григорьев
Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов
Дочь: (Красносельская) Аполлинария Григорьева
Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов
Сын: Красносельский Александр Григорьев
Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов
Сын: Красносельский Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов
Сын: Красносельский Василий Григорьев
Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов
Сын: Красносельский, мл. Павел Григорьев
Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов
Дочь: (Красносельская) Мария Григорьева
Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов