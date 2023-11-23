(Красносельская) Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Красносельская) Анна Дмитриева

(Красносельская) Анна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

До 1849

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1811

Сын: Красносельский Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов

Рождение ребёнка
24.03.1812

Сын: Красносельский, ст. Павел Григорьев

Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов

Рождение ребёнка
15.02.1814

Сын: Красносельский, ср. Павел Григорьев

Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов

Рождение ребёнка
24.05.1816

Дочь: (Красносельская) Анна Григорьева

Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Красносельский Иван Григорьев

Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Красносельская) Аполлинария Григорьева

Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Красносельский Александр Григорьев

Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Красносельский Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Красносельский Василий Григорьев

Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Красносельский, мл. Павел Григорьев

Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Красносельская) Мария Григорьева

Отец ребёнка: Красносельский Григорий Стефанов

Смерть
До 1849

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