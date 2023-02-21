Попова (Явлонская) Валерия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Явлонская) Валерия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1878

Дата смерти

19.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1900

Сын: Попов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич

Каунас
Рождение ребёнка
22.11.1910

Дочь: Попова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Попов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Попов Всеволод Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич

Смерть
19.07.1972
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