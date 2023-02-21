Попова (Явлонская) Валерия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1878
Дата смерти19.07.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1900
Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич
Каунас
Рождение ребёнка
22.11.1910
Дочь: Попова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Попов Всеволод Михайлович
Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич
Смерть
19.07.1972