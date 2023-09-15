Скрябин Семен Перфильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Скрябина Мавра Иванова
дер. Ганинская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Устинья Семенова
Мать ребёнка: Скрябина Мавра Иванова
дер. Ганинская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скрябина Мавра Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ганинская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762