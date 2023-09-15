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Скрябин Семен Перфильев

Место рождения

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Скрябин Перфирей (Перфило) Абрамов

Мать: Скрябина Анна Лифанова

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Скрябин Василий Семенов

Мать ребёнка: Скрябина Мавра Иванова

дер. Ганинская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Устинья Семенова

Мать ребёнка: Скрябина Мавра Иванова

дер. Ганинская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрябина Мавра Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Ганинская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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