Пелагея Петрова
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Афросинья Изотова
Отец ребёнка: Изот Иванов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Изотов
Отец ребёнка: Изот Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Изотов
Отец ребёнка: Изот Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Изот Иванов
Смерть
Неизвестно