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Пелагея Петрова

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Место рождения

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Афросинья Изотова

Отец ребёнка: Изот Иванов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Изотов

Отец ребёнка: Изот Иванов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Изотов

Отец ребёнка: Изот Иванов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изот Иванов

Смерть
Неизвестно
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