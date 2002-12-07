Тишина (Рогова) Наталья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишина (Рогова) Наталья Афанасьевна

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Место рождения

Исаевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

04.08.1918

Дата смерти

07.12.2002

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1918

Отец: Роговъ Афанасий Яковлевъ

Мать: Рогова Домна Григорьевна

Исаевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тишин Кузьма Алексеевич

Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тишин Кузьма Алексеевич

Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
07.12.2002
Алексин, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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