Тишина (Рогова) Наталья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1918
Дата смерти07.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1918
Отец: Роговъ Афанасий Яковлевъ
Мать: Рогова Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
10.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тишин Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
29.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тишин Кузьма Алексеевич
Смерть
07.12.2002
Алексин, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость