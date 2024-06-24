Федосеев Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1932
Дата смерти19.03.1983
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеева Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Федосеева Козлова Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
08.09.1959
Сын: Федосеев Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Федосеева Козлова Евдокия Лукинична
Смерть
19.03.1983