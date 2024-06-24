Федосеев Анатолий Сергеевич 29.12.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосеев Анатолий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1932

Дата смерти

19.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1932

Отец: Федосеев Сергей Данилович

Мать: Федосеева Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Федосеева Козлова Евдокия Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Федосеева Козлова Евдокия Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Федосеева Козлова Евдокия Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Федосеева Козлова Евдокия Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеева Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Федосеева Козлова Евдокия Лукинична

Рождение ребёнка
08.09.1959

Сын: Федосеев Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Федосеева Козлова Евдокия Лукинична

Смерть
19.03.1983

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