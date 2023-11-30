Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1808 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Жена

Около 1838 г.р.

Дети

Около 1863 г.р.
Около 1863 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Пётр Андреевич

Мать: Евдокия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Сергий Дмитриевич

Мать ребёнка: Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Дарья Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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