Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Пётр Андреевич
Мать: Евдокия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Сергий Дмитриевич
Мать ребёнка: Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Дарья Алексеевна
Смерть
Неизвестно