Неяглов Леонид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неяглов Леонид Алексеевич

Место рождения

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Неяглов Алексей

Мать: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Награда
06.04.1985
майор Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1914 Место рождения: Горьковская обл., Павловский р-н, д. Кряжи Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени Номер документа: 74... Показать все
Смерть
Неизвестно
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