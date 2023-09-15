Неяглов Леонид Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Неяглов Алексей
Мать: не указана
Награда
06.04.1985
майор Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1914 Место рождения: Горьковская обл., Павловский р-н, д. Кряжи Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени Номер документа: 74... Показать все
Смерть
Неизвестно