Морозов Афонасий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Афонасий Тимофеевич

Морозов Афонасий Тимофеевич

avatar

Место рождения

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
20 семья в Т-Л в 1830 21 в 1841 10 семья в Т-Л в 1850 17 семья в Т-Л в 1858 переведены в д.Луки в 1851 22 семья в Луках в 1858 209 в Луках 1864
Бракосочетание
18.04.1825

Жена: Морозова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Морозов Михаил Афонасьевич

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Павловна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Смерть
После 1864
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close