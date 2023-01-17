Морозов Афонасий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
20 семья в Т-Л в 1830 21 в 1841 10 семья в Т-Л в 1850 17 семья в Т-Л в 1858 переведены в д.Луки в 1851 22 семья в Луках в 1858 209 в Луках 1864
Бракосочетание
18.04.1825
Рождение ребёнка
1844
Сын: Морозов Михаил Афонасьевич
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Павловна
Смерть
После 1864