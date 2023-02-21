Дорошенко Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорошенко Петр

Дорошенко Петр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорошенко Сестра

Мать ребёнка: Дорошенко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенко Григорий Петрович

Мать ребёнка: Дорошенко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенко Андрей Петрович

Мать ребёнка: Дорошенко Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close