Андрусов Андрей Михайлович
Место рожденияРоссия Кубанская обл.
Дата рождения1891
Дата смерти01.07.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Андросов Михаил Иванович
Мать: Андросова Мария Ивановна
Россия Кубанская обл.
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: Пироженко Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Андрусова Анастасия Федоровна
Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н ст.Ладожская
Смерть
01.07.1918
Россия Краснодарский кр.,Кореновский р-н г.Кореновск