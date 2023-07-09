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Андрусов Андрей Михайлович

Место рождения

Россия Кубанская обл.

Дата рождения

1891

Дата смерти

01.07.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Андросов Михаил Иванович

Мать: Андросова Мария Ивановна

Россия Кубанская обл.
Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Пироженко Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Андрусова Анастасия Федоровна

Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н ст.Ладожская
Смерть
01.07.1918
Россия Краснодарский кр.,Кореновский р-н г.Кореновск