Хлипаков Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлипаков Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Хлипакова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлипаков Александр

Мать ребёнка: Хлипакова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлипаков Тимофей

Мать ребёнка: Хлипакова Мария

Смерть
Неизвестно
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