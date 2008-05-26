Буторов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смерти26.05.2008
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Буторова Надежда
Рождение ребёнка
08.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.05.2008