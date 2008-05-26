Буторов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

26.05.2008

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Буторова Надежда

Рождение ребёнка
08.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.05.2008
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