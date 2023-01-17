Родченков-Чернухин Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодченков-Чернухин Иван Федорович

Родченков-Чернухин Иван Федорович

avatar

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

19.05.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Родченков-Чернухин Федор Иванович

Мать: Родченкова-Чернухина Степанида Александровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Родченкова-Чернухина Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Пелагея Матвеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Чернухин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Пелагея Матвеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Родченкова-Чернухина Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Пелагея Матвеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченкова-Чернухина Пелагея Матвеевна

Смерть
19.05.1912 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close