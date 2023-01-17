Родченков-Чернухин Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти19.05.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Родченкова-Чернухина Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Родченкова-Чернухина Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Пелагея Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1912 ст.