Мухаметрахимов Габдулхаким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухаметрахимов Габдулхаким

Мухаметрахимов Габдулхаким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Ишменев Мухаметрахим

Мать: Шамсунамера

Смерть
1823