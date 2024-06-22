Большеглазов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1945
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Большеглазов ?
Бракосочетание
Около 1928
Рождение ребёнка
1930
Сын: Большеглазов Николай
Мать ребёнка: Большеглазова (Елисеева) Прасковья
Рождение ребёнка
30.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Большеглазова (Елисеева) Прасковья
Смерть
Около 1945
Причина смерти: На войне