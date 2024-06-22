Большеглазов Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Большеглазов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1945

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

1909 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Большеглазов ?

Бракосочетание
Около 1928

Жена: Большеглазова (Елисеева) Прасковья

Рождение ребёнка
1930

Сын: Большеглазов Николай

Мать ребёнка: Большеглазова (Елисеева) Прасковья

Рождение ребёнка
30.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большеглазова (Елисеева) Прасковья

Смерть
Около 1945
Причина смерти: На войне

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