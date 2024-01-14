Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиОколо 1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Неонила Петровна
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Неонила Петровна
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Фёдор
Мать ребёнка: Неонила Петровна
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Неонила Петровна
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Евдокия (Старшая)
Мать ребёнка: Неонила Петровна
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Евдокия (Младшая)
Мать ребёнка: Неонила Петровна
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Егор
Мать ребёнка: Неонила Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Петровна
Смерть
Около 1818