Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Около 1818

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Жена

Дети

Около 1779 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Алексей

Мать: Степанида

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Неонила Петровна

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Неонила Петровна

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Фёдор

Мать ребёнка: Неонила Петровна

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Неонила Петровна

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Евдокия (Старшая)

Мать ребёнка: Неонила Петровна

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Евдокия (Младшая)

Мать ребёнка: Неонила Петровна

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Егор

Мать ребёнка: Неонила Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Петровна

Смерть
Около 1818
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