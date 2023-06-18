Рябченко Параскева Миновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1906
Дата смерти27.01.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Чернобаев Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Чернобаев Яков Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1929
Сын: Чернобаев Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Чернобаев Яков Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1933
Сын: Чернобаев Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Чернобаев Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1979