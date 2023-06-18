Рябченко Параскева Миновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябченко Параскева Миновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1906

Дата смерти

27.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Чернобаев Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Чернобаев Яков Иванович

Шипуново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.04.1929

Сын: Чернобаев Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Чернобаев Яков Иванович

Шипуново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.05.1933

Сын: Чернобаев Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Чернобаев Яков Иванович

Шипуново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернобаев Яков Иванович

Смерть
27.01.1979
Шипуново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край