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Лебедкина Мария Ивановна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1931

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедкин Петр Константинович

Рождение ребёнка
Между 1946 и 1950

Сын: Лебедкин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Лебедкин Петр Константинович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Я не знаю точной даты рождения, но по фотографии можно вычислить, что на момент смерти Петра — подросток, следовательно ему на момент 1963 года могло быть около 13-17 лет.
Смерть
2007
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похоронена рядом с Петром Константиновичем на Арском кладбище.

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