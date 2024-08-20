Лебедкина Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1946 и 1950
Сын: Лебедкин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Лебедкин Петр Константинович
Я не знаю точной даты рождения, но по фотографии можно вычислить, что на момент смерти Петра — подросток, следовательно ему на момент 1963 года могло быть около 13-17 лет.
Смерть
2007
Похоронена рядом с Петром Константиновичем на Арском кладбище.