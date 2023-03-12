Берло Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1720
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Берло Дмитрий
Мать: Мария
ru.rodovid.org: Iванович (??), походив із Волощини (Румунiя)
Военная служба
1672
Сотник Вороньковский ГУК: 1672-82,1696-1705 МРМ: 1678,1696-1705 Заруба В.М.:1676-1682,1696-1705
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: Берло Татьяна Опанасовна
Панфилы, Київська область
конец 1670-начало 1680-х гг МРМ: в миру "Андрей Иванович"Происходил из незнатного дворянства.(http://ru.rodovid.org/wk/Запись:254770) | Яготинская сотня
Бракосочетание
1692
ГУК: 3-й брак мужа. 2-й брак супруги.
Рождение ребёнка
1693
Мать ребёнка: Берло Анна Константиновна
ГУК ~
Военная служба
1706
1706-1711: Переяславский полковой судья
Военная служба
1712
МРМ: знатный товарищ войсковый (1712-1715)
Работа или профессия
1720
Судья ( http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=134523&mainlang=rus )
Развод
Неизвестно
Жена: Прасковья Якимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья Якимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Якимовна
1-й брак супруга
Развод
Неизвестно
Жена: Берло Татьяна Опанасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: Берло Татьяна Опанасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берло Татьяна Опанасовна
вторые браки обоих супругов, в первом Т.О. была за Павлом Рустановичем (МРМ)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дунин-Борковская Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Берло Анна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Берло Анна Константиновна
ПП:
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володковская Елена Ивановна
Мать ребёнка: Берло Анна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Берло Анна Константиновна
Похороны
1720
Михайловская церковь (под порогом)
Смерть
1720
Стародуб, город Стародуб, Брянская область
(МРМ: место и дата ~ 1721) ГУК: