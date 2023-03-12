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Берло Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1720

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Берло Дмитрий

Мать: Мария

ru.rodovid.org: Iванович (??), походив із Волощини (Румунiя)
Военная служба
1672
Сотник Вороньковский ГУК: 1672-82,1696-1705 МРМ: 1678,1696-1705 Заруба В.М.:1676-1682,1696-1705
Рождение ребёнка
1680

Сын: Берло епископ (Андрей)

Мать ребёнка: Берло Татьяна Опанасовна

Панфилы, Київська область
конец 1670-начало 1680-х гг МРМ: в миру "Андрей Иванович"Происходил из незнатного дворянства.(http://ru.rodovid.org/wk/Запись:254770) | Яготинская сотня
Бракосочетание
1692

Жена: Берло Анна Константиновна

ГУК: 3-й брак мужа. 2-й брак супруги.
Рождение ребёнка
1693

Сын: Берло Данило Иванович

Мать ребёнка: Берло Анна Константиновна

ГУК ~
Военная служба
1706
1706-1711: Переяславский полковой судья
Военная служба
1712
МРМ: знатный товарищ войсковый (1712-1715)
Работа или профессия
1720
Переяслав, Київська область
Судья ( http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=134523&mainlang=rus )
Развод
Неизвестно

Жена: Прасковья Якимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берло Василий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Якимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Якимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Якимовна

1-й брак супруга
Развод
Неизвестно

Жена: Берло Татьяна Опанасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: Берло Татьяна Опанасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берло Татьяна Опанасовна

вторые браки обоих супругов, в первом Т.О. была за Павлом Рустановичем (МРМ)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дунин-Борковская Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Берло Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берло Андрей Иванович

Мать ребёнка: Берло Анна Константиновна

ПП:
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володковская Елена Ивановна

Мать ребёнка: Берло Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Берло Анна Константиновна

Похороны
1720
Переяслав, Київська область
Михайловская церковь (под порогом)
Смерть
1720
Стародуб, город Стародуб, Брянская область
(МРМ: место и дата ~ 1721) ГУК:
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