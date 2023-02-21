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Алексеев Валерий Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1957

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1957

Отец: Алексеев Геннадий Иванович

Мать: Мария Викторовна

Рождение ребёнка
08.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2011
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