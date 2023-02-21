Алексеев Валерий Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1957
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1957
Отец: Алексеев Геннадий Иванович
Мать: Мария Викторовна
Рождение ребёнка
08.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2011