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Соловьев Евгений Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1983

Отец: Соловьев Владимир Иванович

Мать: Соловьева Галина Петровна

Бракосочетание
30.04.2004

Жена: Муравьева Татьяна Викторовна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
11.10.2004

Сын: Соловьев Роман Евгеньевич

Мать ребёнка: Муравьева Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
15.01.2009

Дочь: Соловьева Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Муравьева Татьяна Викторовна

Развод
09.03.2010

Жена: Муравьева Татьяна Викторовна

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