Соловьев Евгений Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1983
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1983
Бракосочетание
30.04.2004
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
11.10.2004
Сын: Соловьев Роман Евгеньевич
Мать ребёнка: Муравьева Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
15.01.2009
Дочь: Соловьева Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Муравьева Татьяна Викторовна
Развод
09.03.2010