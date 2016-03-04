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Митина Кира Викторовна
Митина Кира Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.2016
Пол
Женский
Отец
Митин Виктор Викторович
1984 г.р.
Мать
Митина (Осташова) Валентина Андреевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.2016
Отец:
Митин Виктор Викторович
Мать:
Митина Валентина Андреевна
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