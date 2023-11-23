Ефимия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Стефан Антипов
Мать: Мария Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Петров
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Маремьяна Александрова
Отец ребёнка: Александр Петров
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анисья Александрова
Отец ребёнка: Александр Петров
Смерть
Неизвестно