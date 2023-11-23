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Ефимия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Стефан Антипов

Мать: Мария Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Петров

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Маремьяна Александрова

Отец ребёнка: Александр Петров

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анисья Александрова

Отец ребёнка: Александр Петров

Смерть
Неизвестно

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