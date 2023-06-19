(Бякова) Марфа Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения29.08.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1863
Крестная - Аполина (Акилина) Захаровна Бякова из д. Масловская
Рождение ребёнка
1899
Сын: Бяков Неизв Неизв
Отец ребёнка: не указан
Марфа? ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 904 1899 год Рождества Христова на Песках (6 Рождественская) рождение Бякова Марья Кондратовна сольвыч уезд никольск вол дер МАСЛОВСКая -97
Рождение ребёнка
1901
Сын: Бяков Неизв Неизв
Отец ребёнка: не указан
ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 1140 Метрическая книга церкви Рождества Христова на Песках 1901 год рождение Бякова Марфа Кондратьевна сольвыч уезд никольск вол дер МАСЛОВСКая - 191
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бяков- Неизв Неизв
Отец ребёнка: не указан
ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 1586 Метрическая книга церкви Рождества Христова на Песках 1904 год рождение Мать - Бякова Марфа Кондратьевна сольвыч уезд никольск вол дер МАСЛОВСКая - лист 146
Место жительства
Неизвестно
Место жительства указано в деле о негласном полицейском наблюдении ее сестры Акулины Кондратьевны
Смерть
Неизвестно