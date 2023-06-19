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(Бякова) Марфа Кондратьевна

Место рождения

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

29.08.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1863

Отец: Бяков Кондрат Николаевич

Мать: Бякова Екатерина Дмитриевна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Крестная - Аполина (Акилина) Захаровна Бякова из д. Масловская
Рождение ребёнка
1899

Сын: Бяков Неизв Неизв

Отец ребёнка: не указан

Марфа? ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 904 1899 год Рождества Христова на Песках (6 Рождественская) рождение Бякова Марья Кондратовна сольвыч уезд никольск вол дер МАСЛОВСКая -97
Рождение ребёнка
1901

Сын: Бяков Неизв Неизв

Отец ребёнка: не указан

ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 1140 Метрическая книга церкви Рождества Христова на Песках 1901 год рождение Бякова Марфа Кондратьевна сольвыч уезд никольск вол дер МАСЛОВСКая - 191
Рождение ребёнка
1904

Сын: Бяков- Неизв Неизв

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 1586 Метрическая книга церкви Рождества Христова на Песках 1904 год рождение Мать - Бякова Марфа Кондратьевна сольвыч уезд никольск вол дер МАСЛОВСКая - лист 146
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства указано в деле о негласном полицейском наблюдении ее сестры Акулины Кондратьевны
Смерть
Неизвестно